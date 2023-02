Cláudio Ramos defende Rúben da Cruz após traição: “Não devia ter entrado no telemóvel dele”

Rúben da Cruz tem andado nas bocas do mundo após ser acusado de trair a mãe do seu filho, Filipa Falcão. Agora, teve a defesa de Cláudio Ramos.

De notar, que a ex-companheira do DJ recorreu ao Instagram para expor algumas mensagens privadas e fazer acusações.

O caso foi comentado esta segunda-feira, 27 de fevereiro, no matutino “Dois às 10”, na TVI, e Cláudio Ramos saiu em defesa de Ruben da Cruz.

“O Rúben traiu, não foi o único, quem não traiu que atire a primeira pedra. Mas a namorada, de quem eu gosto muito, entrou no Instagram dele, divulgou a intimidade dele, cometeu um crime. Para isto ninguém olha. […] Ela não devia ter entrado no telemóvel dele, visto as mensagens”, disse.

“O que não é normal e mostra que somos muito hipócritas é divulgar coisas sobre a violência no namoro e depois, de repente, uma miúda divulga e é aplaudida por fazer exatamente aquilo que andamos a dizer que não se deve fazer. O que é que é mais violento: é ele dormir com uma pessoa ou é ela invadir-lhe a privacidade e manchar-lhe o nome?”, continuou.

“Considero bem mais grave o que ela fez do que o que ele fez, bem mais grave”, atirou ainda.