Cláudio Ramos e as separações na vida amorosa: “Têm sido sido umas atrás das outras”

Cláudio Ramos desabafou, esta terça-feira, 27 de dezembro, que a sua vida amorosa tem sido marcada por separações “umas atrás umas das outras”.

Durante a conversa com a repórter do novo programa “A Ex-periência” (TVI) – que pretende juntar antigos casais -, Marta Cardoso, no matutino “Dois às 10”, o apresentador confessou que a vida amorosa tem sido atribulada.

“É muito difícil, tenhas a idade que tiveres, não te identificares com o que vais ver. Toda a gente já teve relações daquele género, toda a gente conhece alguém que teve um companheiro com aquele perfil, que também não funcionou”, afirmou a comunicadora.

De seguida, o profissional do formato das manhãs da TVI frisou que tem tido só relações falhadas. “Têm sido umas atrás das outras. Não calha, vou inscrever-me na experiência por sorte”, disse, em jeito de brincadeira.

Lembre-se que a última relação conhecida publicamente de Cláudio Ramos foi com o ator Diogo Faria, que entretanto terminou.