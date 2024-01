Cláudio Ramos e Bruno Cabrerizo fazem as pazes: “Não gosto de magoar as pessoas”

Cláudio Ramos e Bruno Cabrerizo fizeram as pazes nesta sexta-feira de manhã, depois do apresentador ter feito comentários sobre o ator.

A separação de Bruno Cabrerizo e Kelly Bailey originou muitos comentários, alguns deles da parte de Cláudio Ramos. O ator e o apresentador estiveram na manhã desta sexta-feira em estúdio, no “Dois às 10”, e deram um abraço.

“O que eu analisava na altura, eu e colegas meus, era o teu comportamento mediático em determinado momento. Eu tomei partido porque eu gostava muito da outra pessoa, como tu sabes”, começou por justificar Cláudio Ramos.

“Posso ter dito algumas coisas que a ti, porque és pai, podem te ter magoado e por isso mesmo eu fico triste se, eventualmente, te magoei. Se magoei espero que já tenha sarado”, acrescentou.

“O que eu dizia na altura era com convicção, era o que eu achava. Nunca se conhece os lados das histórias todas mas é um papel que eu tinha que fazer e sabes que é verdade“, disse ainda Cláudio Ramos.

“Já te desbloqueei no meu telemóvel. Estavas bloqueado no meu Instagram, já desbloqueei”, contou o apresentador. Perante a pergunta “você não gostava de mim?”, Cláudio Ramos respondeu: “Não gostava, Bruno, não vale a pena falarmos disso, agora já me disseram que afinal não era bem assim”, justificou.