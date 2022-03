Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha já estão no ar

Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha já estão em antena a apresentar a estreia do “Big Brother” (TVI).

Nem Teresa Guilherme, nem Cristina Ferreira ou Maria Botelho Moniz: os apresentadores do “Big Brother”, já se sabia desde sexta-feira, são Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos.

Goucha apresentou-se num fato branco com motivos florais, enquanto Cláudio Ramos foi mais sóbrio e vestiu um casaco azul da mesma cor das calças.

Os apresentadores estiveram na casa da Malveira a receber os primeiros dois concorrentes e viajaram durante alguns minutos para os estúdios da Venda do Pinheiro, onde estão a apresentar a emissão.

Em declarações à N-TV, antes do início da gala, Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção do canal, definiu os apresentadores: “O Cláudio é a Cristina do Goucha porque lhe vai desmontar a seriedade”.