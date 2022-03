Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz apontados às manhãs da TVI

Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz devem ser anunciados esta quinta-feira como os novos apresentadores das manhãs da TVI. Goucha passa para as tardes e Fátima Lopes para os sábados.

Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz são as escolhas de Cristina Ferreira para apresentar as manhãs da TVI e substituir Manuel Luís Goucha e o “Você na TV!”. A notícia acaba de ser avançada pela “TV 7 Dias”.

Segundo a revista de televisão, as boas prestações de Maria Botelho Moniz quer no “Extra” do “Big Brother”, quer a substituir Manuel Luís Goucha nas férias do “Você na TV!” deram-lhe o “passaporte” para as manhãs.

Já Cláudio Ramos, quando trocou a SIC pela TVI terá, além do “Big Brother 2020”, acertado o horário matinal com o diretor-geral Nuno Santos.

Estas novidades devem ser apresentadas esta quinta-feira à noite por Cristina Ferreira, a seguir ao “Jornal das 8”.

De acordo com a “TV Mais” desta quarta-feira Manuel Luís Goucha, depois da experiência a pares com Cristina Ferreira e, mais recentemente, com Maria Cerqueira Gomes, assume as tardes sozinho.

Fátima Lopes, que até aqui era o rosto do “A Tarde É Sua”, transita para as noites de sábado. Ainda segundo aquela revista de televisão, está ainda em aberto a possibilidade de Cristina Ferreira aparecer mais em antena e ter um programa diário, às 19.00 H, para se bater com “O Preço Certo”, de Fernando Mendes, na RTP1.