Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz revelam morte de convidado: “A nossa ajuda já não foi a tempo”

Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz revelaram que um convidado que esteve no programa há dias morreu, esta quinta-feira de manhã, 21 de janeiro, com uma paragem cardiorrespiratória.

A dupla do programa “Dois às 10”, da TVI, partilhou na terça-feira a história de um homem que estava na miséria e passava fome depois de ter arrecadado o prémio final de 73 mil contos no Totoloto. Na altura, os dois ficaram decididos em ajudar.

“Eu e o Cláudio comprometemo-nos que íamos fazer tudo para mudar a vida deste homem, mas a nossa ajuda já não foi a tempo”, lamentou Maria Botelho Moniz, depois de Cláudio Ramos ter revelado que o homem tinha perdido a vida.

“Esperamos sinceramente que o grito de alerta do Adriano sirva de exemplo para que possamos olhar para o lado e perceber que aquele silêncio quer dizer muita coisa”, rematou a dupla.

Antes de ir à televisão, Adriano Casal foi motivo de uma reportagem na “Notícias Magazine”. No final de dezembro do ano passado, um artigo da jornalista Ana Tulha, com fotografias de Rui Oliveira/Global Imagens, retratou, ainda, Luís, que trabalhava na construção e foi premiado com o Euromilhões, e Amélia, outra milionária, que teve anos a fio em guerras em tribunal. O título “Saiu-lhes o grande prémio. Não a sorte grande”, resumia a vida de um homem que a dupla de apresentadores da TVI recordou agora.