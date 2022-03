Cláudio Ramos ensaia no estúdio do “Big Brother” antes da estreia

Horas antes da estreia, Cláudio Ramos partilhou nas redes sociais uma fotografia no estúdio do “Big Brother 2020” a ensaiar.

A nova edição do “reality show” inicia este domingo à noite e o apresentador já está nas instalações da TVI e, na conta de Instagram, deixou uma mensagem.

“Chegou o dia! O dia que dedico a todos os que ao longo destes vinte anos foram olhando o meu caminho. O dia esperado vinte anos. Vinte anos não são vinte dias! É quase metade da minha vida. Estamos a ensaiar para lhe dar aquele que queremos que seja o programa do ano”, referiu na legenda da publicação.

“Estamos certos que o mundo não está hoje como estava há vinte anos e que está muito diferente do dia em que começámos a sonhar com esta estreia. Adaptamos a realidade do formato à realidade das nossas vidas. Estamos mais BB que nunca e já a caminho da casa. Se são daqueles que acreditam que os sonhos, são de quem os sonha, é porque somos iguais! Não me falhem”, acrescentou.

Recorde-se que antes de entrarem na casa do “Big Brother” os concorrentes vão cumprir um período de quarentena e estarão confinados a apartamentos vigiados por câmaras, que permitirão aos telespetadores conhecê-los desde a primeira hora.

Antes de se conhecerem pessoalmente, os concorrentes vão comunicar entre si e com o apresentador, Cláudio Ramos, através de videoconferência.

