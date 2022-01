Cláudio Ramos: “Era na SIC uma eterna segunda ou terceira figura”

Quase um ano depois do regresso à TVI, Cláudio Ramos assumiu que se sentia como “uma eterna segunda ou terceira figura” na SIC.

O apresentador, de 47 anos, que foi “vizinho” de Cristina Ferreira, apresentou um “reality show” e está prestes a estrear-se nas manhãs da TVI, abordou o seu percurso e a saída da SIC para a TVI numa entrevista no programa “Conta-me”, na TVI, sexta-feira, 1 de janeiro.

Antes de fazer dupla com Cristina Ferreira n’”O Programa da Cristina”, da SIC, Cláudio Ramos foi comentador do “Passadeira Vermelha”, da SIC Caras, um formato que admite ter sentido “vergonha” de fazer, apesar de gostar do que fazia. “Vergonha é uma palavra forte, mas eu sentia algumas vezes o vazio”, referiu.

No entanto, com a estreia como vizinho da apresentadora, o apresentador destacou-se e, passado vários anos, voltou a sentir-se realizado. “Foi das coisas que na última década mais gosto me deu fazer”, admitiu.

Quando recebeu a proposta da TVI para apresentar o “Big Brother 2020”, admitiu que a “única preocupação naquele momento todo” foi a atual Diretora de Entretenimento e Ficção do canal.

“O medo não era de tu dizeres ‘não vás’. Era de dizeres ‘eu vou tratar da tua situação. O meu medo era que tu dissesses ‘a SIC vai-te aumentar, vai fazer um mega contrato e tu não te vais embora daqui’”, revelou. “Era na SIC uma eterna segunda figura ou terceira figura. Esta é a realidade”, acrescentou.

Sobre a estreia no “reality show”, Cláudio Ramos afirmou que apresentou o formato “cheio de medo”, destacando que nas primeiras duas galas, as audiências “não foram espetaculares” e que a pressão tornou o desafio difícil.

Prestes a estrear-se, na segunda-feira, 4 de janeiro, no programa “Dois às 10”, que substitui o “Você na TV”, com Maria Botelho Moniz, Cláudio Ramos revelou que esta oportunidade foi “o melhor” que lhe acontece.

“Se me dissesses ‘manhãs ou ‘Big Brother”, eu escolho as manhãs. Sonhei a vida toda fazer as manhãs. […] Quero ganhar com força, quero preparar-me para ganhar”, acrescentou, assumindo o receio e a ansiedade.

De recordar que Cristina Ferreira revelou um excerto da entrevista, na terça-feira, 29 de dezembro, no qual Cláudio Ramos abordou a separação da ex-mulher e a homossexualidade, sublinhando que sempre esteve “bem resolvido”.

“Sofreu mais do que eu. Ela não estava nada à espera. Fui muito egoísta. Aí sei que fui egoísta”, assumiu. “Não é uma rivalidade, eu não a troquei por uma mulher, acho que isso ajuda muito”, sublinhou.