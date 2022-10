“Foi um susto”. Cláudio Ramos esclarece internamento por problemas cardíacos

Cláudio Ramos esclareceu, esta terça-feira, 4 de outubro, em direto, o estado de saúde em que se encontra, revelando que sofreu uma fibrilhação auricular.

Durante uma chamada emitida no programa “Dois às 10” (TVI), o apresentador, de 48 anos, explicou o problema de saúde de que sofre há algum tempo e que o levou a ser internado no hospital.

“Estou bem, queria dizer que estou bem, que já passou, que foi um susto. Para que não exista nenhuma especulação. O que acontece é eu tenho uma fibrilhação auricular como tu sabes há muito tempo. Isto é quando o coração por uma razão qualquer começa a bater, o teu pode bater a 70/80 pulsações e o meu bate a 157 por exemplo”, contou, em conversa com Maria Botelho Moniz no matutino.

De seguida, o comunicador referiu que foi sujeito a uma cardioversão elétrica: “Depois há um primeiro processo que é químico com medicação para reverter, mas não reverteu. Por isso, é que fui para o hospital e, lá, foi preciso fazer jejum porque tenho de tomar uma anestesia para me fazerem um processo que se chama cardioversão elétrica que é uma coisa que volta a colocar o coração nos batimentos normais”.

“Não tinha isto há muito tempo porque já tinha feito uma ablação que faz com que não voltes a ter e aconteceu este fim de semana, mas eu estou bem e em casa. Amanhã, ou depois, já estou contigo”, garantiu.

“Quando sai do hospital [segunda-feira] já sai com o coração a compasso a bater normal. Só que como estive sexta, sábado e domingo até à cardioversão com o coração a bater de forma muito acelerada o corpo demora um bocadinho a ir ao ritmo normal”, rematou.

Lembre-se que Maria Botelho Moniz assegurou, no início da emissão do matutino, que o colega de ecrã estava em casa a recuperar. “Tenho a dizer-lhe, e esta é a verdade, o Cláudio está em casa, está bem e a recuperar”, afirmou.