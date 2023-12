Cláudio Ramos está de regresso ao “Big Brother”. E mais cedo do que pensa

A TVI confirmou que 2024 vai ter duas edições de Big Brother: o “Desafio Final”, que marca o regresso de Cláudio Ramos e um BB2024, novamente nas mãos de Cristina Ferreira

O “Big Brother – Desafio Final” está de volta: a edição especial do “reality show” da TVI irá estrear em janeiro, mas não irá contar com Cristina Ferreira na condução. O formato será, à semelhança de edições anteriores, apresentado por Cláudio Ramos, que “prepara uma edição muito especial para animar o começo de ano na casa mais vigiada do país”, lê-se em comunicado enviado às redações.

A nota de imprensa confirma, ainda, que Cristina Ferreira, anfitriã do “Big Brother 2023”, continuará a apresentar o “Big Brother” em 2024. Em janeiro, a diretora de ficção e entretenimento da estação de Queluz de Baixo deverá estar em preparações para o “Dança com as Estrelas”.

Cristina Ferreira irá, acompanhada de Bruno Cabrerizo, apresentar o programa de dança e já se conhecem sete dos 11 concorrentes: Ana Guiomar, Bernardo Sousa, Ana Malhoa, Liliana Santos, Luísa Oliveira, Raquel Tilo e Tiago Carreira