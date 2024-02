Cláudio Ramos irá conduzir a próxima edição do “Big Brother”

A Media Capital anunciou, em comunicado, que Cláudio Ramos será, ao contrário do expectado, o anfitrião da próxima edição do “Big Brother”.

Ao contrário do que era expectado, Cristina Ferreira não irá conduzir a próxima edição do “Big Brother”.

“A próxima edição do ‘Big Brother’, com início na Primavera, terá apresentação de Cláudio Ramos”, lê-se no comunicado da Media Capital.

“Esta opção da TVI resulta de decisão tomada conjuntamente pelo Diretor Geral, José Eduardo Moniz, e pela Diretora de Entretenimento e Ficção, Cristina Ferreira, no final de 2023. Cristina Ferreira reserva-se para o novo reality show que a estação transmitirá no Outono”, acrescenta a estação.