Cláudio Ramos janta na casa do “Big Brother 2020”

Cláudio Ramos foi na noite desta quarta-feira à Ericeira para jantar com os participantes do “reality show” da TVI.

O apresentador do “Big Brother 2020” foi recebido em festa pelos participantes, que organizaram um jantar com muitos balões e algumas máscaras.

Mal entrou na “casa mais vigiada do país, Cláudio Ramos desvalorizou a importância dos aviões que sobrevoam a mansão com mensagens. O apresentador congratulou-se, ainda, por as concorrentes terem colocado maquilhagem para o receberem.

“Hoje, volto com ela (a casa) cheia de histórias com os protagonistas lá dentro, porque hoje vou jantar à casa mais famosa do País com os magníficos!”, escreveu o comunicador no perfil de Instagram.