Cláudio Ramos lembra namoro com Pedro Crispim: “Devíamos ter acabado antes”

Cláudio Ramos lembrou o romance com Pedro Crispim, a primeira pessoa por quem se apaixonou. Mas garante que hoje teria feito as coisas de forma diferente.

“A primeira pessoa por quem me apaixonei foi o Pedro. Estivemos juntos 12 anos”, contou Cláudio Ramos neste sábado à apresentadora da TVI Maria Cerqueira Gomes.

Os dois viveram uma intensa paixão mas, segundo o apresentador do “Dois às 10”, o relacionamento não deveria ter sido prolongado. “Os últimos anos já foram de sofrimento. Devíamos ter acabado antes”, reconheceu.

Entre outros assuntos, Cláudio Ramos abordou, também, a “guerra” com um dos irmãos, Luís, conhecido pelas participações no “reality show” “Casa dos Segredos”. “Eu não mantenho relação com o meu irmão e acho que não vá ter tão depressa. As pessoas por serem do mesmo sangue não tem obrigatoriamente de estar ligadas para a vida”, concluiu na entrevista dada a Maria Cerqueira Gomes.

Recorde-se que o comunicador festejou, no final da semana, o seu 49.º aniversário e publicou uma imagem da celebração no perfil de Instagram.