Cláudio Ramos mostra queimaduras de segundo grau na barriga

Cláudio Ramos queimou-se na barriga. O apresentador decidiu mostrar, esta segunda-feira, 2 de maio, as lesões nas redes sociais.

O comunicador, que apresenta o programa das manhãs da TVI “Dois às 10”, apanhou de surpresa ao revelar que se queimou na barriga quando estava a passar a ferro um peça de roupa.

“Este sou eu! Esta é a minha barriga. Amanhã de manhã no programa conto o que aconteceu!” começou por anunciar no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Tal como prometido Cláudio Ramos contou tudo na edição do matutino “Dois às 10”, na TVI, desta terça-feira, 3 de maio.

“Fui passar uma camisa a ferro, foi uma estupidez, e em vez de passar a camisa no sítio onde se passa, passei com ela vestida, eu queimei-me com o vapor do ferro”, contou o apresentador.