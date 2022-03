Cláudio Ramos nomeado para prémio internacional

O blogue “Eu, Cláudio”, de Cláudio Ramos, está nomeado para o maior evento mundial de redes sociais e influenciadores, o “The World Influencers and Bloggers Awards 2021”.

O blog “Eu, Cláudio” nasceu há 13 anos para “mostrar um outro lado” do apresentador. “Um lado que as pessoas não conhecem”, revelou Cláudio Ramos. O blog é um espaço onde o apresentador partilha textos mais intimistas, viagens, momentos profissionais ou pessoas que o marcaram.

Aquele que é intitulado pela Forbes como os “Óscares dos bloggers”, pretende premiar os líderes de opinião e influenciadores digitais a nível internacional, bem como reconhecer o poder de influência e alcance, nas diversas áreas de “lifestyle” e entretenimento.

Este evento, que decorre no Hotel Martinez a 12 de julho, durante o Cannes Film Festival, tem uma ampla cobertura de imprensa mundial e estarão presentes algumas das maiores celebridades do mundo, desde apresentadores de televisão, atletas, designers e influenciadores digitais.

Cláudio Ramos é apresentador do “Dois às 10h” (TVI), escritor com vários livros publicados, cronista e blogger. Conhecido pela sua carreira em televisão, cujo percurso iniciou em 1996, o apresentador marca uma forte presença no mundo online, quer através das redes sociais, ou do blogue “Eu, Cláudio”, que já foi premiado como “Melhor Blogue de Entretenimento”, em 2018.