Cláudio Ramos “pega-se” com Miguel Vicente: “Não estamos no ‘Big Brother’!”

Cláudio Ramos e Miguel Vicente “pegaram-se” na manhã desta sexta-feira na TVI, depois do vencedor do “Big Brother” ter acusado o apresentador de “vingança”.

A polémica estalou na manhã desta sexta-feira no programa “Dois às 10”, apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz na TVI. Numa altura em que Miguel Vicente explicava o final da relação com Bárbara Parada, o vencedor do “Big Brother” criticou o apresentador por defender a “ex” no perfil de Instagram.

“Achei estranho porque com tantos casos sensíveis que passam cá pelo programa e o Cláudio nunca fez uma publicação assim… não sei se foi no sentido de vingança por eu ter ganho o ‘Big Brother’ mas conseguiu, porque até ameaças de morte eu recebi”, acusou.

Cláudio Ramos, surpreendido, respondeu de pronto: “A pergunta que eu lhe fiz foi ‘como estava o seu coração?’. Se o Miguel quiser que eu diga aqui porque lhe perguntei isso, eu posso dizer mas nem o Miguel fica bem nem fico eu”, referiu.

E continuou: “Eu não sou obrigado a gostar do Miguel enquanto concorrente de um ‘reality show’, eu sou obrigado a gostar do Miguel e a respeitá-lo enquanto meu convidado. Tentou faltar-me ao respeito atravessando-se numa coisa que eu não queria que se falasse. Não é o Miguel que me vem dizer a mim… não estamos no ‘Big Brother’ e eu não sou a Bárbara”, rematou Cláudio Ramos.