Cláudio Ramos rapa cabelo em homenagem a menino que sofre de alopecia

Cláudio Ramos rapou o cabelo mais curto do que o habitual depois de ter feito uma promessa a um menino que sofre de alopecia que foi convidado a 19 de agosto no “Dois às 10” (TVI).

No dia em que Maria Botelho Moniz voltou de férias ao formato das manhãs, o colega de ecrã surgiu com o cabelo rapado, em jeito de homenagem ao jovem António que entrevistou no matutino.

“A Maria João chegou hoje e cortei o cabelo”, explicou, esta terça-feira, 30 de agosto, o comunicador à apresentadora, mostrando imagens, em direto, nas quais surge a rapar o cabelo na sala de maquilhagem.

“Para o António isto é importante. Todos somos António. O cabelo é só um adereço”, acrescentou o comunicador das manhãs.

Lembre-se que, durante a conversa com Cláudio Ramos a 19 de agosto, a mãe do menino, Elisabete, contou que o filho começou a sofrer de Alopecia, doença que causa peladas ou falta de cabelo, aos quatro anos, devido às “crises de ansiedade” que tinha por ser alvo de bullying.

“Começou a andar com crises de ansiedade, sempre muito nervoso e nós sabemos que foi desde aí que lhe aconteceu isto. O sistema nervoso altera de tal maneira que lhe provoca estas peladas na cabeça”, disse.