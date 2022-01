“Big Brother 2020”: Cláudio Ramos partilha ritual antes de entrar em palco

Cláudio Ramos revelou, esta segunda-feira, o ritual de silêncio que faz antes de conduzir cada gala em direto do “Big Brother” (TVI).

O apresentador que assumiu as rédeas da condução do “reality show”, nesta que é a sua primeira aventura no quarto canal, sente-se cada vez mais sortudo por ter sido o escolhido para este lugar.

Por isso, antes de entrar no ar, o artista, que deixou “O Programa da Cristina” (SIC) para abraçar este desafio, tem o hábito de ficar alguns minutos em silêncio, agradecendo a oportunidade que lhe foi dada.

“Tenho, antes de subir as escadas, a absoluta concentração, a certeza da vontade que me meteu aqui e minutos de silêncio comigo onde agradeço sempre a oportunidade de fazer este programa”, afirmou. “Quando desço as escadas, encontro a magia do público a certeza de que tudo pode acontecer ao longo da noite e vou. Vou e voo”, acrescentou.

Para o profissional da estação privada “não há nada melhor que ir e voar”. “Que bom perceber que cabemos muitos, tantos, imensos nesta capacidade de ir e voar. É sinal de que somos um mundo de gente que sonha! É nisso que penso. É isso que agradeço. Bom dia. Boa semana e obrigado. Sempre!” rematou.

