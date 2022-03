Cláudio Ramos contra Hélder: “Para a minha filha sou pai, homem e homossexual, não há discriminação”

Cláudio Ramos teve uma participação inesperada esta tarde no “Big Brother 2020” para condenar o comportamento homofóbico de Hélder. Homossexual assumido, o apresentador não gostou da expressão “esse tipo de pessoas”.

É a “bomba” do dia no “Big Brother 2020”: Hélder pode ser expulso no próximo domingo, se os portugueses assim votarem esta semana, depois de ter tido um comportamento considerado homofóbico com Edmar.

Cláudio Ramos confrontou o concorrente com as palavras, o participante chorou, mas foi o facto de Hélder evitar a palavra “homossexual” que tirou o apresentador do sério, depois de ouvir a expressão “há muitos lá no ginásio e adoro-os a todos”.

O comunicador pôs, então, os pontos nos “is”: “Não se refira a ‘esse tipo de pessoas’. É um comportamento feio, para não dizer homofóbico”, referiu, para dar o seu próprio exemplo de vida, sem complexos. “Para a minha filha, quando se refere ao pai, diz que ele é pai, homem e homossexual, não há discriminação”, rematou Cláudio Ramos.