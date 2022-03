Cláudio Ramos: “Só quem esteve no minuto zero deste ‘BB’ sabe o complicado e desafiante que foi fazê-lo”

O apresentador do “Big Brother 2020” fez um balanço sobre o “reality show”, esta segunda-feira, depois de ser transmitida a final.

Terminou mais uma edição do “Big Brother 2020”, um formato “complicado e desafiante” de concretizar mas que “valeu a pena”, uma vez que até os “momentos muito difíceis foram prazerosos”, como afirmou Cláudio Ramos na recente publicação nas redes sociais.

“A fotografia é do primeiro dia. Só quem esteve no minuto zero deste ‘BB’ sabe o complicado e desafiante que foi fazê-lo. O entusiasmo do início deu de caras com uma pandemia que mudou tudo. Mudou o mundo, não mudaria o Big Brother? […] Estamos em 2020 nada é como antes. Só quem faz televisão pode avaliar o que é fazer televisão de verdade com a emoção travada pela pandemia e as ideias hipotecadas a favor da segurança de todos. Fizemos todos o melhor. Acertámos quase sempre. Realizei um sonho. […] Depois da mudança tenho até hoje o eco da frase da minha filha ‘achas que é bom?’ Foi bom! Passei a temporada toda a provar-lhe que foi bom. Que valeu a pena”, referiu.

O comunicador agradeceu, na mesma publicação, à equipa de produção “que aguentou o barco”, ao diretor-geral da TVI, à estação televisiva e aos espetadores.

“O ‘Big Brother’ não é o apresentador. São os concorrentes, é a equipa de conteúdos, de produção, é a voz que lhe dá voz, é a equipa técnica, são os fãs do programa, são os meios que o seguem. Como apresentador rebento de orgulho do dever cumprido. Ao Nuno Santos, que arriscou, importava-me não desiludir. À TVI, que me recebeu de braços abertos, impunha-se mostrar que estava na mesma luta e ao lado de cada um. Juntos, rasgámos um ciclo. Aos espectadores o desejo sempre de entreter”, acrescentou.

“Teve momentos muitos difíceis, mas a maioria foram prazerosos. Foi estimulante e acima de tudo foi crescimento que dividi com todos os que, como sempre, não me falharam. Obrigado”, completou.



