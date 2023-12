Cláudio Ramos sobre apresentação do “Big Brother”: “Com vontade de agarrar o desafio”

Cláudio Ramos está de volta à apresentação do “reality show”. Apresentador vai conduzir o “Big Brother – Desafio Final”.

O “Big Brother – Desafio Final” está de volta: a edição especial do “reality show” da TVI irá estrear-se em janeiro, mas não irá contar com Cristina Ferreira na condução como tem sido hábito. Cláudio Ramos vai retornar à apresentação do programa e já reagiu à novidade.

Nas redes sociais da estação, o apresentador revelou como se sentia no regresso a apresentar o formato: “Com vontade de agarrar o desafio, agora sim o ‘Desafio Final’, e com vontade de voltar a fazer aquele que será o seu programa de domingo à noite”, disse.

“Acho que o Cláudio não foge muito daquilo que as pessoas sabem que o Cláudio é. É um apresentador com coração, com sangue na veia, um apresentador que sabe que eu sou tudo, tudo aquilo que as pessoas querem que eu seja e mais um pedacinho daquilo para que elas possam ser surpreendidas”, disse ainda.