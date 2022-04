Cláudio Ramos sobre Sónia: “Nunca apreciei concorrentes que argumentam que a produção faz isto”

O apresentador do “Big Brother 2020” comentou a sansão da concorrente e criticou-a por argumentar contra a produção do reality show.

Depois de Sónia ter sido automaticamente nomeada por quebrar as regras do programa da TVI ao comunicar com o noivo, Vítor, Cláudio Ramos afirmou no próprio Blog, “Eu Cláudio”, que compreende que seja díficil mas as regras não são para serem quebradas.

“Não posso, não quero nem devo tomar partido por nenhum concorrente. […] Quando hoje dei de caras com a Sónia, emocionalmente frágil e com vontade de abandonar o jogo, porque está de facto com saudades da família e porque este é um jogo difícil, percebi exatamente o que sentia. Sei que aquilo é difícil. Mas também sei o que é um programa de televisão. Um programa de televisão tem regras e por isso quando são quebradas é preciso que isso se entenda”, referiu.

No entanto, o apresentador da TVI reprovou a atitude da vendedora ambulante que acusou a produção de manipular e criar uma “telenovela”. “Nunca apreciei concorrentes que participam nestes formatos e quando alguma coisa não corre a seu favor argumentam que a produção faz isto, que alguém fez aquilo, que se manipulam imagens, que se constroem histórias. Não é verdade”, destacou.

“Apesar de a Sónia dizer que durante a semana ‘isto aconteceu com outras pessoas’ não é verdade. […] Uma coisa é ouvir outra é interagir”, acrescentou.