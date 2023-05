Cláudio Ramos transportado do estúdio da TVI para o hospital

Cláudio Ramos sentiu-se mal no estúdio da TVI e teve de ser transportado de Bucelas para o hospital.

Um pequeno susto. Ontem, quarta-feira, Cláudio Ramos sentiu-se mal e foi transportado do estúdio do “Dois às 10” para uma unidade de saúde, deixando a apresentação do programa com a colega do pequeno ecrã Maria Botelho Moniz, noticia a “TV 7 Dias”.

Segundo o que contou uma fonte à revista “ele (Cláudio Ramos) ainda foi para os estúdios de manhãzinha e logo às primeiras horas sentiu-se mal. Foram chamados os bombeiros de Bucelas que o transportaram para o hospital Beatriz Ângelo, em Loures”.

Recorde-se que o “Dois às 10” é um dos programas da TVI emitido longe de Queluz de Baixo, a sede da estação, nas instalações da produtora de novelas Plural, em Bucelas.

Ainda de acordo com a “TV 7 Dias”, Cláudio Ramos “teve alta da parte da tarde e esteve a repousar”.

Na manhã desta quinta-feira o comunicador já voltou ao “Dois às 10” e, inclusivamente, esteve muito ativo na habitual “tertúlia” do “cor de rosa” ao lado de Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Merche Romero.