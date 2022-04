Cláudio Ramos vai fazer parte da nova edição do “Big Brother” (TVI)

Cláudio Ramos vai fazer parte da nova edição do “reality show” “Big Brother”, da TVI. Esta será a terceira participação do apresentador no programa.

Depois de ter apresentado o “Big Brother 2020” e o “Big Brother – Duplo Impacto”, ao lado de Teresa Guilherme, o comunicador da estação de Queluz de Baixo volta à condução do formato.

“Ele está certo. Não se sabe se a solo ou se com a Teresa Guilherme, mas tudo indica que estará sozinho, até porque a Teresa tem outros projetos”, contou uma fonte à revista “TV Mais”.

Lembre-se que Cláudio Ramos é um dos apresentadores do programa das manhãs da TVI “Dois às 10”, ao lado de Maria Botelho Moniz.

Em declarações à margem das gravações da nova temporada de “I Love Portugal”, para a RTP, Teresa Guilherme não quis comentar um eventual regresso ao “Big Brother”.

“Não vou falar sobre isso e por favor não insistam”, referiu a última apresentadora do formato – ao lado de Cláudio Ramos -, que, longe da televisão, tem feito pequenas aparições nos canais, como na SIC, onde esteve ao lado de Ricardo Araújo Pereira no programa “Isto e Gozar com Quem Trabalha”.

Há dias, Teresa Guilherme visitou o formato de Cristina Ferreira, mas a aposta da comunicadora é nas redes sociais, onde ensina os seguidores os segredos da comunicação.