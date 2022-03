CNN Portugal encerra recrutamento com mais de quatro mil candidatos

A CNN Portugal encerrou o recrutamento de profissionais para várias áreas depois de ter recebido mais de quatro mil candidaturas.

O número é avançado pela TVI: 4169 pessoas responderam ao repto lançado pela CNN Portugal, que procura profissionais para integrar a sua equipa e lançar o projeto multiplataforma de Informação.

De acordo com o canal, o processo de recrutamento, que chegou ao fim na terça-feira, dia 31 de agosto, registou uma prevalência de candidaturas enviadas por mulheres. Cerca de 60 por cento das inscrições são femininas, ao passo que 40 por cento são candidaturas masculinas.

A maioria concorre para os cargos de Pivô e Jornalista/Repórter, mas há inscritos em todas as restantes funções com vagas em aberto, designadamente para produtor de informação, coordenador de régie, infografista digital e gestor de redes sociais.

No que respeita à média de idade dos candidatos e candidatas, esta ronda os 28 anos. Há, também, inúmeros candidatos com experiência profissional e com idade acima dos 35 anos.

O processo de recrutamento teve um impacto além-fronteiras, tendo-se registado várias candidaturas de profissionais de outras nacionalidades, que residem em países da lusofonia, com destaque para o Brasil.

Após a primeira fase de seleção das candidaturas, que já está em curso, seguem-se as entrevistas aos candidatos, conduzidas por responsáveis pela Informação da Media Capital e pelos Recursos Humanos.