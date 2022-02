CNN Portugal estreia-se nas redes sociais e afirma-se com projeto multiplataforma

CNN Portugal estreia-se nas redes sociais, afirmando ser um projeto que vai apostar em conteúdos e formatos adaptados à linguagem de várias plataformas.

O novo canal de informação assume ser, assim, um canal com uma cultura multiplataforma, “propondo-se a acompanhar, em tempo real e em diversos meios, os acontecimentos que marcam o país e o mundo”.

Para o diretor coordenador da Media Capital Digital, Ricardo Tomé a “CNN Portugal é o verdadeiro projeto de informação multiplataforma”. “A proximidade e a inovação são parte da matriz desta marca, que aliás se liga aos valores também da própria Media Capital. O nosso grupo é líder no digital e encaramos as redes sociais para além de plataformas de distribuição de notícias, como também canais para uma relação direta com os nossos públicos. Por aqui queremos receber ideias e contributos de todos”, disse o diretor, em comunicado divulgado à Imprensa.

O canal vai apostar em conteúdos e formatos adaptados à linguagem das várias plataformas, bem como alguns exclusivos. É também a partir das redes sociais da CNN Portugal que o público pode acompanhar as novidades relacionadas com o processo de operacionalização do novo canal de notícias.

“Por aqui vamos dar a conhecer, para além das notícias, o passo a passo do nascimento de um projeto único como este – os seus profissionais, os programas, o website, o estúdio, a história de uma marca que agora se escreve também em Portugal”, salientou Ricardo Tomé.

Recorde-se que o canal já abriu vagas para encontrar profissionais para os vários postos de trabalho e que a sua implementação nos estúdios da TVI poderá obrigar a mudanças de estúdio nos programas da manhã e da tarde, conduzidos respetivamente por Maria Botelho Moniz e Cláudios Ramos e por Manuel Luís Goucha.