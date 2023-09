CNN Portugal reage à ausência do FC Porto da “Liga Portugal Awards”

O plantel do FC Porto não vai marcar presença nos “Liga Portugal Awards” e, aparentemente, a decisão deve-se ao facto de o evento ser transmitido pela CNN Portugal, que já reagiu.

O evento “Liga Portugal Awards” acontece esta quinta-feira, 7 de setembro, na Alfândega do Porto. A gala, que começa às 19.30 H, tem como objetivo galardoar os melhores do futebol português, mas há uma equipa que não estará presente.

O plantel do FC Porto não irá marcar presença e, ao que tudo indica, a ausência deve-se ao facto de o evento ser transmitido pela CNN Portugal.

Em comunicado, a estação televisiva já se pronunciou acerca da decisão: “A CNN Portugal é parceira da Liga e encara este evento como uma celebração dos melhores do futebol português. O FC Porto privar os seus jogadores e técnicos de um momento de justa homenagem é, por certo, uma decisão que só ao clube compete, mas parece vir na linha de outras que se têm registado e que fecham uma grande instituição à sociedade”, pode ler-se em comunicado.

“Na CNN Portugal, do mesmo grupo da TVI, praticamos uma informação livre de quaisquer amarras com absoluta isenção no tratamento informativo por parte dos nossos repórteres e jornalistas. Temos igualmente inteiro respeito pelos espaços de opinião, com assinatura de todos os nossos comentadores”.

A estação rematou, afirmando que “manifestações públicas de agrado ou desagrado” pelo trabalho praticado, com o objetivo de “condicioná-lo”, “nunca tiveram ou terão acolhimento”.