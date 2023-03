Coliseu do Porto recebe Ruy de Carvalho nos 96 anos do ator

Ruy de Carvalho celebra nesta quarta-feira, 1 de março, 96 anos, em cima do palco, no Coliseu do Porto, no espetáculo “A Ratoeira”.

No dia em que celebra 96 anos, Ruy de Carvalho sobre ao palco do Coliseu do Porto para mais uma encenação do espetáculo “A Ratoeira”. O ator, que garante que só vai parar de trabalhar “quando morrer” e “Aquele lá de cima quiser”, como disse em entrevista ao JN, está em cena no teatro, televisão ou novelas há mais de 80 anos.

“A Ratoeira” tem argumento de Agatha Christie e encenação de Paulo Sousa Costa.

Paralelamente a este espetáculo, o veterano intérprete apresenta “Ruy de Carvalho, a história devida”, que no próximo dia 4 de março vai poder ser visto em Ponte de Lima, no Teatro Diogo Bernardes.