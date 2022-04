Com “Big Brother Famosos” prestes a estrear-se, TVI revela comentadores

A TVI revelou, esta quinta-feira, 30 de dezembro, as caras conhecidas que vão fazer parte do elenco de comentadores do “Big Brother Famosos”.

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, Catarina Miranda, Cinha Jardim e Flávio Furtado são alguns dos nomes que vão analisar tudo o que se passa dentro do jogo.

Inês Simões, Merche Romero, que era apontada como possível concorrente, Susana Dias Ramos, Toy, Zé Lopes e Zulmira Ferreira completam a lista de escolhidos pela estação de Queluz de Baixo.

Estes comentadores vão estar presentes nos espaços televisivos, em que se vai abordar tudo o que acontecer dentro da casa mais vigiada do país, com as apresentadoras já anunciadas pela TVI.

Mafalda Castro apresenta o “BB Diário” (19h00 às 20h00), a partir de 3 de janeiro, Marta Cardoso conduz o “BB Extra”, (00h00 às 02h00) e, a partir de 10 janeiro, Alice Alves fica com o “BB Última Hora” (das 18h00 às 19h00).

As galas de domingo à noite vão ser conduzidas pela diretora de Entretenimento e Ficção, Cristina Ferreira.