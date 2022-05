Com um ramo de orquídeas na mão, Bernardo Sousa entra na casa do “BB” pendurado numa grua

Bernardo Sousa não aguentou as saudades de Bruna Gomes e esta segunda-feira, 2 de maio, sobrevoou a casa do “Big Brother” para ver a sua apaixonada.

O piloto surgiu a sobrevoar a casa preso numa grua recriando assim um dos momentos mais icónicos da primeira edição do programa em que Marco Borges visitou Marta Cardoso.

Bernardo Sousa mostrou-se ansioso momentos antes de entrar na “casa mais vigiada do país”. Mas a surpresa não ficou por aí e o piloto de ralis levou ainda um ramo de orquídeas brancas, as flores favoritas de Bruna Gomes, alguns doces e dois bilhetes de avião para Paris, cidade do amor.

A brasileira, que ficou visivelmente emocionada, teve ainda direito a um beijo apaixonado.

Recorde-se que Bruna Gomes e Bernardo Sousa conheceram-se na edição anterior do “Big Brother Famosos”, na TVI, edição da qual Bernardo saiu vencedor.