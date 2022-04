Comemorações do 10 de junho na RTP

Esta quarta-feira, dia 10 de junho, a RTP estará com todos os portugueses em todo o mundo.

“Face à atual situação excecional da pandemia da COVID-19, foi necessário procurar um formato diferente para a comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”, refere a estação pública, em comunicado.

Assim, a partir das 10h00, na RTP1, os telespetadores podem acompanhar as cerimónias oficiais do 10 de Junho em direto do Mosteiro dos Jerónimos.

Ao final da manhã e durante a tarde, Vanessa Oliveira e José Carlos Malato abrem a janela ao “Portugal no Mundo” para uma emissão especial desenvolvida em parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Nesta emissão especial, entre as 12h15 -13h00 e as 14h45-17h30, o canal 1 irá contar com os testemunhos do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro António Costa e do Embaixador da União Europeia no Reino Unido João Vale de Almeida.

Aqueles que levam o nome de Portugal pelo mundo através do seu sucesso profissional, como é o caso de José Mourinho, Ticha Penicheiro (uma das 20 melhores jogadoras de sempre da WNBA), a cantora Sofia Escobar ou o manequim Luís Borges, vão falar sobre Portugal e a sua experiência além-fronteiras.

Vanessa Oliveira e José Carlos Malato também recebem o Ministro dos Negócios Estrangeiros e a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas e conversam com portugueses que vivem nos quatro cantos do mundo.