Comentador da TVI Flávio Furtado está de luto

Flávio Furtado está de luto. O comentador do “Big Brother 2022”, da TVI, revelou, esta quinta-feira, 29 de setembro, nas redes sociais o período difícil.

O também escritor fez uma publicação no perfil de Instagram em que partilhou apenas uma fotografia em branco com o coração em preto.

Rapidamente, na secção de comentários, Flávio Furtado recebeu várias mensagens de apoio de internautas. Destaque para as palavras do repórter da TVI Zé Lopes: “Meu Flávio!” atirou o também comentador do “BB 2022”.

O comentador pode ser visto pelo público nas galas, em direto, do “reality show”, emitidas ao domingo à noite. Flávio Furtado comenta tudo o que se passa dentro da “casa mais vigiada do país”, ao lado da colega e atriz Marta Gil.

Além das galas, o comentador também participa, de forma alternada com os restantes comentadores, nos espaços de análise ao “Big Brother 2022”, transmitidos pela estação privada ao longo do dia. São eles: “Última Hora”, “Diário” e “Extra”.