Comentário de Joana Amaral Dias sobre Miss Portugal transgénero gera polémica: “Nunca, mas nunca, será mulher”

Pela primeira vez, uma mulher transgénero foi coroada Miss Portugal. Joana Amaral Dias fez um comentário que tem gerado polémica na Internet.

“Um homem ganhou o concurso de Miss Portugal. Um homem disfarçado de mulher, ou mascarado, ou operado. Mas um homem. Alguém que nasceu com os cromossomas XY e que, por mais estética que aplique, por mais cirurgias a que se submeta, morrerá XY. Nunca, mas nunca, será uma mulher, uma XX”. É este o início do comentário de Joana Amaral Dias que tem causado polémica e revolta nas redes sociais.

O texto que a psicóloga partilhou é um excerto de um artigo de opinião que publicou no “Diário de Notícias”. O tema comentado é a vitória da primeira mulher transgénero no concurso Miss Portugal, Marina Machete.

“O que também é extraordinário e perigoso nesta eleição de Miss é que os transgéneros que fizeram a ablação do pénis são uma ínfima percentagem da população (0,2% ou 0,3%) e já vencem imensos concursos de beleza no ocidente. Puxa! Os homens são mesmo bons! São campeões! Melhores do que as mulheres em tudo, no desporto, na beleza, em todas as áreas, incluindo na área de ser mulher! Fantástico!”, continuou.

“Um homem decide parecer mulher e, pouco depois, já aparenta ser uma mulher mais magnética, deslumbrante e perfeita do que qualquer mulher XX, que nasceu mulher, tem experiência como mulher toda a sua vida. Os homens conseguem ser melhores mulheres do que as próprias mulheres. São mesmo vencedores! Palmas”, acrescentou.

A também comentadora do programa “Dois às 10” acrescentou que as mulheres “ficarão remetidas ao papel de prenhas e parideiras”. “Barrigas de aluguer de borla. Nem para relações sexuais servirão. E isto enquanto não chegam os úteros artificiais, claro”.