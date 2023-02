Companheira de Rúben da Cruz reage ao comunicado do DJ sobre alegada traição

Filipa Falcão voltou às redes sociais para responder, este sábado, 25 de fevereiro, ao comunicado de Rúben da Cruz sobre a alegada traição do DJ.

A namorada do ex-concorrente do “Big Brother 2023” não se deixou ficar perante as palavras do artista sobre a alegada traição e o facto de estar sem acesso ao seu telemóvel e reagiu no Instagram.

“Achei que não iriam haver comunicados, mas uma vez os mesmos vieram também quero fazer um, e peço desculpa pelo meu, visto que sou nova nestas andanças, quero esclarecer o seguinte: a ninguém foi vedado o acesso ao telemóvel, o telemóvel esta em casa como sempre teve, se o dono do mesmo não o veio buscar foi porque não quis”, escreveu.

“Também tenho noção e consciência dos meus atos. O meu ano também está a ser desafiante visto que fui mãe e acabei de descobrir que fui traída várias vezes”, afirmou Filipa Falcão.

“A verdade que está entre quatro paredes é esta. Não há outra infelizmente. Durante dois anos usaram a minha imagem e a do meu filho, com meu consentimento já o sei, para se fazerem passar algo que não são”, frisou.

“Só quis demonstrar quem realmente é essa pessoa porque eu também não sabia. Burra e ingénua, já sei”, rematou.