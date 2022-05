Companheiro de Ana Moura agradece carinho depois do nascimento da filha

Pedro Mafama fez questão de agradecer publicamente as mensagens de carinho que recebeu depois do nascimento da primeira filha, Emília.

Após Ana Moura ter confirmado a notícia de que teria sido mãe com um vídeo nas redes sociais, em que aparece a dançar ao colo com a primeira filha do casal, o cantor agradeceu o apoio recebido.

“Obrigado a todos pelas mensagens!” escreveu, no InstaStories, do Instagram.

Nas imagens que partilhou nas redes sociais, Ana Moura escreveu: “A Emília já agarra em nós”.

Lembre-se que a cantora revelou que estava grávida durante um concerto ao surgir com a “barriguinha” saliente.