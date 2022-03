Companheiro da “Pipoca Mais Doce” termina casamento por email: “Não me protegeu”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, assumiu sentir-se desiludida e magoada com o ex-companheiro, Ricardo Martins Pereira, devido a forma como a relação terminou: por mail.

A influenciadora digital lançou um podcast, com David Cristina, no qual aborda a vida na pós-separação. No primeiro episódio, a “influencer” falou pela primeira vez sobre o término do relacionamento com o conhecido “Arrumadinho”.

“O que me custou não foi saber que havia outra pessoa, ele já me tinha falado disso, foi como isto tudo correu. Acho que o processo não foi muito bonito para mim, porque eu estava investida de facto naquela tentativa de reconciliação, que não chegou a ser tentativa nenhuma, foram dois ou três dias, e depois a coisa correu mal”, começou por explicar.

De seguida, a também comentadora da TVI realçou que o que a mais magoou foi sentir que o seu companheiro não a protegeu, ao surgir aos beijos com uma nova companheira em público. “Acho que o que magoou mais não foi haver outra pessoa, foi sentir que aquela pessoa, que durante 12 anos foi o meu melhor amigo e que tinha o dever de me proteger, não o tinha feito”, adiantou.

“Depois és um bocadinho racional e pensas: ‘Calma, quem tinha que te proteger era o teu marido, esta pessoa já não é o teu marido, já não é o teu melhor amigo, é uma pessoa que seguiu com a vida dela, que tem outra pessoa, que está a refazer a vida dela, já não sente essa obrigação de ter alguma responsabilidade para contigo’”, lembrou a “Pipoca”, referindo que este sentimento ainda lhe”custou mais”. “Aquela pessoa já não é a tua amiga de sempre”, acrescentou.

Antes de terminar o episódio do podcast “Separados de Fresco”, Ana Garcia Martins revelou ainda o ex-companheiro avisou que não iria avançar com a reconciliação por correio eletrónico: “Mandou um mail a dizer que afinal já não queria nada daquilo e já não havia reconciliação, na segunda eu meti os papéis para o divórcio, na terça começaram a sair notícias que ele tinha outra pessoa”, lembrou Ana Garcia Martins.

Lembre-se que o ex-casal tem em comum dois filhos, Mateus e Benedita. Os dois oficializaram a relação em 2009.