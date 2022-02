Conceição Lino regressa à antena da SIC com programa “Essencial”

Conceição Lino está de volta à antena da SIC. A jornalista começa a apresentar na noite desta quarta-feira o programa “Essencial”.

Estreia, no “Jornal da Noite”, na SIC, mais um programa informativo semanal com a assinatura de Conceição Lino. “Essencial” é um formato agarrado à atualidade, com as histórias que marcaram a semana mas que deixaram ângulos por explorar, mas é também um programa de denúncia e de escrutínio.

A compor este novo espaço informativo estarão peças de entrevista assim como espaços de análise num registo mais editorial.

“É por isso essencial conhecer, perceber, analisar, denunciar, investigar e questionar”, avança a SIC, em comunicado.