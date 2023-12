Concerto de António Zambujo adiado por “motivo imprevisto de saúde”

António Zambujo ia atuar esta sexta-feira e sábado na Ilha Terceira, nos Açores. Contudo, os concertos foram adiados por motivos de saúde.

A Ilha Grande, nos Açores, era o destino de António Zambujo esta sexta-feira, 15, e sábado, 16. O artista ia subir ao palco no Auditório Ramo Grande. Contudo, os planos foram cancelados.

Nas redes sociais do artista, um comunicado foi partilhado no qual avisa que os espetáculos foram cancelados por motivos de saúde.

“Por motivo imprevisto de saúde do artista, a Câmara Municipal da Praia da Vitória e a Favorito Live Events informam que os concertos de António Zambujo previstos para hoje, dia 15, e amanhã, dia 16, no Auditório do Ramo Grande na Praia da Vitória encontram-se adiados”, lê-se.

“O reagendamento está marcado para dias 5 e 6 de janeiro. Os ingressos para hoje dão acesso à atuação de dia 5 e os de amanhã garantem a entrada no concerto de dia 6. Quem desejar o reembolso poderá pedi-lo até ao final do ano civil”, acrescenta.

“O artista António Zambujo encontra-se neste momento em recuperação e lamenta qualquer transtorno causado, deixando a promessa de um regresso em grande à Praia da Vitória no início de 2024”.