É oficial: Concerto de Tony Carreira no Olympia acontece em janeiro de 2022

Tony Carreira vai subir ao palco do Olympia, em França, a 22 de janeiro de 2022. Os bilhetes comprados, até ao momento, mantêm-se válidos.

Depois de ter alterado a data, devido às restrições do governo francês perante o combate da pandemia da covid-19, eis que chega a confirmação oficial de que o espetáculo vai acontecer a 22 de janeiro de 2022.

“Como é do vosso conhecimento há algumas semanas anunciámos o adiamento do concerto de Tony Carreira no Olympia sem data definida”, começou por escrever a equipa de Tony Carreira no perfil de Facebook.

“O plano nacional de vacinação francês, estima a obtenção da imunidade coletiva na Europa no final do outono de 2021 e a disponibilidade do Olympia leva-nos a crer que o mês de janeiro será, sem dúvida, a melhor aposta para um concerto sem novos adiamentos e com total segurança. Assim informamos que este concerto fica então agendado para sábado, dia 22 de janeiro de 2022!” prosseguiu.

“Todos os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para a nova data. Se, por algum motivo, a sua presença estiver comprometida, pode solicitar o reembolso até 30 de junho de 2021”, rematou.