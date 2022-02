Concorrente Ana Morina foi expulsa do “Big Brother 2021” (TVI)

Ana Morina foi a candidata escolhida pelo público para abandonar a casa mais vigiada do país, durante a gala da noite passada do “Big Brother 2021”, da TVI.

A ex-jogadora acabou por deixar a casa depois de contabilizar cerca de 60% por cento dos votos do público. Por sua vez, Rafael ficou dentro do “reality show”.

No entanto, durante a emissão, a dupla de apresentadores Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha começou por dizer que Rafael tinha sido expulso, brincando com os concorrentes do “BB”.

“Participar no Big Brother foi inesquecível. Espero que tenha ajudado a entender algumas coisas mas tudo isso vai ser esclarecido cá fora porque lá dentro não é possível”, disse Ana Morina à TVI depois de sair da casa.