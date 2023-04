Concorrente de “O Triângulo” é próxima de Cristiano Ronaldo

Isa Oliveira, uma das concorrentes de “O Triângulo”, “reality show” da TVI, é próxima de Cristiano Ronaldo e da família Aveiro.

“Nós é que levávamos a mãe do Ronaldo a ver o futebol, o Ronaldo também estava sempre connosco e daí é que vem a ligação. Isto foi quando o meu filho jogou no Sporting”. contou à “TV 7 Dias” Ana Paula Pina, mãe da concorrente de “O Triângulo” Isa Oliveira, o que faz a participante do “reality show” da TVI ser próxima de CR7 desde a infância.

“Foi-nos visitar no restaurante, estivemos um bocadinho com ele, deu para matar saudades”, acrescentou.

Mas a amizade com jogadores famosos não se fica por Cristiano Ronaldo e estende-se a outro futebolista que começou a crescer ao mesmo tempo no clube de Alvalade. “O Quaresma é como se fosse um filho para mim, porque temos uma ligação muito grande. Ele esteve na minha casa, eu é que o levava aos treinos juntamente com o meu filho”, acrescentou Ana Paula Pina à revista de televisão.

No perfil da concorrente de “O Triângulo” é possível perceber que Isa Oliveira já conheceu Georgina Rodríguez, namorada do jogador do Al-Nassr, o futebolista José Semedo e ainda o cantor Nininho Vaz Maia.

Recorde-se que o “internacional” português tem protagonizado várias notícias na última semana, que dão conta de um alegado mau estar com Georgina Rodríguez. Segundo o “Holofote”, o testemunho de um espanhol ao jornal “Ok Diário” tornou-se viral, depois deste ter contado que um tripulante do jato privado de CR7 falou sobre uma alegada violenta discussão entre o casal.

Para afastar todos os rumores de uma suposta separação do craque português, “Gio”, como é conhecida entre os amigos, recorreu às redes sociais e citou a letra da música “Si yo muero”, de Romeo Santos: “O invejoso inventa o rumor, o bisbilhoteiro difunde-o e o idiota acredita”.