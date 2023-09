Concorrente Fábio Gonçalves foi expulso do “Big Brother” e terminou “triângulo amoroso”

O concorrente Fábio Gonçalves foi expulso na noite deste domingo durante a gala do “Big Brother”. O jovem reuniu 67 por cento dos votos do público.

O participante Fábio Gonçalves abandonou neste domingo a “casa mais vigiada do país”. Com 67 por cento dos votos dos telespetadores, o concorrente não levou a melhor, no duelo final, a Palmira, que reuniu 37 por cento.

“Sinto que o que me prejudicou foi a relação da Jéssica e do Vale. Ainda tinha muito para dar”, referiu o jogador, citado pelas redes sociais da TVI.

Fábio Gonçalves referia-se ao “triângulo amoroso” que se formou na mansão da Venda do Pinheiro, que incluía ainda Jéssica Galhofas e Francisco Vale. A jovem referiu, aliás, que se sentia “responsável” pela expulsão do amigo e colega.

Quanto aos outros jogadores, Rogério esteve em risco com nove por cento das votações e Dulce obteve 19 por cento dos votos dos telespetadores, mas mantiveram-se em jogo, pelo menos durante mais uma semana.

O programa deste domingo ficou, ainda, marcado pelos novos nomeados: Francisco Vale, André, Joana, Iasmin, Rogério e Dulce podem abandonar o “reality show” da TVI na gala apresentada por Cristina Ferreira no próximo domingo.