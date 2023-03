Concorrente Lívia abandona “O Triângulo”

A concorrente Lívia não aguentou a pressão do jogo e abandonou nesta terça-feira o “reality show” “O Triângulo”, da TVI.

Aconteceu a primeira desistência do “reality show” conduzido por Cristina Ferreira. Lívia não aguentou a pressão do jogo e desistiu de “O Triângulo”.

“Lívia não aguentou a pressão do jogo e as saudades da família e desistiu d’O Triângulo’. Surpreendido com esta decisão?” pode ler-se nas redes sociais da TVI.

“Estou muito frágil, só consigo estar onde me sinto bem, onde sou eu mesma. Por motivos pessoais decidi hoje que vou abandonar o programa” referiu a concorrente, citada pelo site da “Nova Gente” durante o direto do programa “Diário”.