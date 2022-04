Concorrentes de “Operação Triunfo” proibidos de tocar no público devido a coronavírus

Os concorrentes do programa “Operação Triunfo” espanhola foram proibidos de tocar nas mãos do público para evitar possíveis contágios do novo coronavírus, Covid-19 .

Tinet Rubira, diretor do produtor do programa, confirmou a medida preventiva imposta aos participantes na gala de domingo.

“A saúde vem em primeiro lugar”, respondeu Rubira após ser questionado pelos telespetadores, através das redes sociais, sobre o motivo pelo qual os concorrentes não estenderam a mão à plateia, como era habitual.

Esta segunda-feira foram confirmados os dois primeiros casos de infeção em Portugal. Os pacientes estão internados em hospitais do Porto.