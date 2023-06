Concurso de cultura geral “Joker” está de volta à RTP

Vasco Palmeirim regressa mais uma vez ao canal um para apresentar o “Joker”. As inscrições para o programa já estão abertas.

Há cerca de quase um ano, o “Joker” foi trocado pelo “Porquinho Mealheiro”. Agora, a RTP anunciou que o primeiro concurso vai regressar à televisão para alegrar as noites dos telespetadores de segunda a sexta-feira. Sempre com Vasco Palmeirim na condução.

Apesar da data de estreia ainda não estar definida, será “brevemente”. O programa “Joker” vai voltar a preencher o horário da estação pública depois do “Telejornal” e as inscrições para participar do concurso já foram abertas.

Se quiser conquistar o prémio final de 75 mil euros já pode ligar para o número indicado pelo canal e pelo apresentador e sentar-se cara a cara com Vasco Palmeirim para tentar a sua sorte.

O apresentador do programa partilhou nas suas redes sociais um vídeo em que anuncia o seu retorno. “Adivinha quem voltou. Ohhhh. Ohhhh. Brevemente. Na RTP. Inscrições abertas. Cozido às quartas-feiras”, escreveu na legenda.

Além do “Joker” e do “Porquinho Mealheiro”, Vasco Palmeirim também conduz “Taskmaster”, ao lado do seu parceiro de rádio, Nuno Markl. As gravações do programa já decorreram e já se sabe quem são os novos concorrentes.