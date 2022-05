Confissão: Marco Paulo esteve cego “um mês e meio”

Marco Paulo esteve cego durante um mês e meio. O cantor fez a revelação neste sábado, durante o programa que conduz nas tardes da SIC.

Marco Paulo esteve sem ver durante um mês e meio, depois de ter sofrido um princípio de AVC. O cantor fez a confissão numa conversa com Ana Marques e a cantora invisual Nikita, que foi a convidada do programa “Alô, Marco Paulo”, na tarde deste sábado.

“Eu estive à volta de mês e meio sem ver nada”, contou Marco Paulo, citado pela revista “Nova Gente”. “Estava a fazer um concerto no Coliseu do Porto e, já no final, deixei de ver. Tive um princípio de AVC.”

“Já estava tão cansado que, no fim do concerto, deixei de ver as pessoas. Fui para os Açores, fiz três concertos sem ver nada, fui levado para o palco, tirado do palco, sempre acompanhado com o meu compadre, sempre a dar o braço para ele me segurar”, rematou Marco Paulo.