Confronto entre Bruno de Carvalho e Kasha no “BB” sobe de tom: “Resolvo isto em dez segundos”

Bruno de Carvalho tem estado no meio da agitação da casa do “Big Brother Famosos”, na TVI. Acusado de manipular Liliana Almeida, a sua companheira, o ex-presidente do Sporting tem vido a protagonizar vários momentos de tensão e, desta vez, foi com Kasha.

Foi durante a manhã desta sexta-feira, 11 de fevereiro, que o DJ e Kasha trocaram algumas “bocas” enquanto se encontravam no jardim da casa.

Após a picardia entre os dois concorrentes, Bruno de Carvalho e Liliana Almeida afastaram-se do grupo e o empresário desabafou: “Se chegamos àquilo, então provavelmente saímos os dois hoje e não chegamos a domingo”.

Cada vez mais incomodado com Kasha, Bruno de Carvalho acrescentou: “Na minha vida pessoal resolvo isto em dez segundos. Para mim era dez segundos e estava resolvido. É das coisas mais simples de resolver e aqui não posso. Primeiro pela exposição e segundo porque a casa fazia logo um motim”, acrescentou. “A pessoa já ultrapassou todos os limites”, disse ainda.

Não se dando por satisfeito o empresário chegou mesmo a comparar o músico com o ex-concorrente Nuno Homem de Sá: “Ele está a entrar num plano à Nuno, só que tu com o Nuno ias dando abébias, mas não tanto. Este dá as abébias todas e ele usa-te. Isto é o cúmulo”.

No decorrer do dia a ex-Non Stop acabou por se juntar a Kasha e trocar algumas palavras algo que desagradou a Bruno de Carvalho que, rapidamente, interrompeu a conversa: “Estás aqui a falar com a minha namorada e a dizer uma série de disparates”, começou por dizer. Ao que Kasha respondeu: “Então és cusco!”.

Os dois concorrentes começaram a trocar palavras mais acesas: “Não te estiques! Estou-te a dizer! Tem calma. Ficaste a 4% da Jaciara. Ouve uma coisa que te vou dizer: vamos parar com o pessoal, só quero isso”, disse o ex-dirigente.

“Acalma-te tu! Jogo é jogo, pessoal é pessoal. Vamos nos deixar disso”, retorquiu Kasha. “Se eu te disser o que acho de ti como pessoa, vou magoar uma pessoa de quem gosto”, afirmou o empresário.