Confusão com presença de Marcelo na festa da TVI leva Cristina Ferreira a admitir que está a ser “desancada”

Cristina Ferreira anunciou que Marcelo Rebelo de Sousa ia à festa dos 28 anos da TVI e, apesar de ilustrar a frase com o boneco do “Contra-Informação”, muitos fãs ficaram com a ideia de que se tratava do Presidente. Gerou-se a confusão.

Uma frase que deu confusão. Cristina Ferreira anunciou nas redes sociais que Marcelo Rebelo de Sousa ia estar presente na festa dos 28 anos da TVI, com um boneco do programa “Contra-Informação” (RTP) ao lado, mas muitos seguidores levaram a afirmação à letra e entenderam que o Presidente da República se ia divertir em tempo de confinamento.

“Sinceramente nós temos de ficar fechados. Economia do país afundada. E o Presidente em festa”, chegou mesmo a escrever uma seguidora nas redes sociais da diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.

“Festa de aniversário? Opa, tenham juízo e lembrem-se que são vistos por muita gente à qual deviam dar o exemplo. Audiências e lucros não estão acima de tudo”, apontou outro seguidor, numa crítica implícita ao confinamento dos portugueses em tempo de pandemia.

Perante a subida de tom das críticas, Cristina Ferreira viu-se mesmo obrigada a escrever um segundo “post” de resposta aos fãs e não escondeu a frustração. “O melhor de tudo são os comentários já a desancar na festa e na presença do Marcelo. Ó malta, a festa é um programa de televisão, não é uma festa, e o Marcelo é um boneco”, justificou a apresentadora da TVI.