Conheça os cinco finalistas do “Big Brother”: vencedor(a) é conhecido(a) sábado

Os telespetadores decidiram na noite deste domingo os cinco finalistas do “Big Brother Famosos”. A final é sábado e, no dia seguinte, começa o “BBF2”.

Tudo decidido na gala deste domingo, dia de aniversário, 29 anos, da TVI: Catarina Siqueira, Marta Gil, Jorge Guerreiro, Jardel e Kasha são os cinco finalistas que vão disputar o prémio final “no próximo sábado”, anunciou a apresentadora, Cristina Ferreira.

Fora das decisões finais ficou Liliana Almeida, que os telespetadores expulsaram esta noite com 82 por cento dos votos.

A gala de domingo ficou marcada por visitas de familiares aos concorrentes e pela curva da vida de Marta Gil e de Mário Jardel, que assumiu que teve uma overdose de drogas e esteve “sete dias acordado a ver monstros e Jesus Cristo”.

Depois da final, no domingo, o “reality show” da TVI não vai “respirar” uma vez que, como anunciou Cristina Ferreira, a próxima edição do “Big Brother Famosos” arranca já no “próximo domingo”, para já com uma confirmação.