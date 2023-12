Conheça os concorrentes da nova edição do “Dança com as Estrelas”

Os novos concorrentes do “Dança com as Estrelas”, programa da TVI que será conduzido por Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo, já foram apresentados.

“Sete de 11”, foi desta forma que Cristina Ferreira anunciou os primeiros concorrentes do “Dança com as Estrelas”, programa da TVI, num evento que decorreu no Espaço Marvila 8, em Lisboa.

Ana Guiomar e Bernardo Sousa estão entre os anunciados, tal como Ana Malhoa, que já havia sido apontada. O leque é, ainda, composto por Liliana Santos, Luísa Oliveira, Raquel Tilo e Tiago Carreira. O quarteto que está em falta será divulgado apenas na estreia do formato.

O programa de dança, que será emitido domingo à noite, terá como anfitriões Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo. No júri estarão Cifrão, Alexandra Lencastre e Alberto Rodrigues, à semelhança de edições anteriores.